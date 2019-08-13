  • الثلاثاء 13 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:42 م
بحث متقدم
الضبعة

«الكهرباء»: لا علاقة لمحطة الضبعة بالانفجار النووي في روسيا

جدار

إسرائيل تبني جدارا إضافيا حول غزة لمنع "تسلل" الفلسطينيين

يسرا والهام وهالة سرحان فى الحج

يسرا تكشف مفاجآت عن صورتها بـ"الروضة الشريفة" وضياع إلهام شاهين

أرشيفية

مصرع طفل أثناء مشاجرة بين والديه بالشرقية

ألكسندر ستانوفيتش

هذا الرجل أقوى المرشحين لتدريب الزمالك

محمد صلاح

محمد صلاح يفاجئ الجميع بتغريدة قبل مواجهة تشيلسي

مبنى وزارة الخارجية

الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن ليبيا

الحجاج على جبل عرفات

السعودية: عدد الحجاج هذا العام تجاوز 2.4 مليون

أرشيفية

«الصحة» تحذر من مستحضر تجميل مغشوش بالأسواق

ارشيفية

اصابة شاب فلسطيني وزوجته برصاص قوات الاحتلال

منة فضالى تشعل مواقع التواصل بالمايوه الأحمر

الصفحة الأخيرة

منة فضالي
منة فضالي

متابعات

أخبار متعلقة
#

فنانة شابة: لا أتعمد إثارة الجدل بملابسي

#

رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بفستان أزرق مكشوف الصدر

#

أغنية لـ"الملك سلمان" تشعل مواقع التواصل

#

رقصة فنانة شهيرة مع صديقتها تشعل مواقع التواصل

أثارت الفنانة منة فضالى موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث نشرت صورة جريئة اليوم من أحد المنتجعات السياحية الشهيرة في الساحل الشمالى، مرتدية مايوه أحمر مكشوفًا.

فيما انهالت التعليقات على منة عبر موقع الصور "إنستجرام" من جمهورها، الذي انقسم بين من وجه لها سؤالًا عن سبب نشرها لهذه النوعية من الصور، آخرين أشادوا بالصورة.

وتستعد منة فضالي لتصوير فيلم "ماكو"، الذي تشارك في بطولته، بجانب نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان التركي مراد يلدريم، وقصي خولي، وناهد السباعي، وغيرهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» البورصة والبنوك تستأنف نشاطها غدًا بعد انتهاء اجازة العيد
» مرسيليا يفسخ عقد لاعبه العربي بسبب الكذب
» مصرع طالب حاول تعلم السباحة في مياه النيل
» اصابة شاب فلسطيني وزوجته برصاص قوات الاحتلال
» ترامب يطالب اليابان بهذا الأمر العاجل
» "نزال الكثبان" بالسعودية قد يغير وجه الملاكمة إلى الأبد
» الأهلى يعير نجم الفريق لهذا النادي.. والمقابل مفاجأة
» "أفراموبولوس": تركيا جارة مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي
» دفن حسين سالم في إسبانيا
» تونس.. الانتخابات ترفض 66 طلب ترشح للرئاسة
» شاهد.. حريق هائل يلتهم محالا تجارية بالإسماعيلية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:54 ص

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي