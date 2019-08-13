منة فضالى تشعل مواقع التواصل بالمايوه الأحمر

أثارت الفنانة منة فضالى موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث نشرت صورة جريئة اليوم من أحد المنتجعات

الشهيرة في الساحل الشمالى، مرتدية مايوه أحمر مكشوفًا.