واشنطن: تأجيل فرض رسوم على منتجات صينية

13 أغسطس 2019 - 10:20 م

أعلنت الإدارة الأمريكية، الثلاثاء، تأجيل فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، في بيان، إن القرار اتخذ عقب اللقاء الأخير بين مسؤولين أمريكيين وصينيين.



وأضاف البيان، أن الولايات المتحدة أرجأت فرض رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار، من 1 سبتمبر/ أيلول إلى 15 ديسمبر.



وأشار إلى أن الرسوم الإضافية فرضت على منتجات تتعلق بالاتصالات والتكنولوجيا، بينها أجهزة هواتف نقالة وحواسيب محمولة وألعاب فيديو، فيما ألغيت الرسوم الإضافية على منتجات تتعلق بالصحة والأمن.



ومطلع أغسطس/آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده تعتزم فرض رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة على البضائع المستوردة من الصين بقيمة إجمالية قدرها 300 مليار دولار اعتبارا 1 سبتمبر المقبل.

