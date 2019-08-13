السنوار يصف عملية استهدفت جيش الاحتلال بـ"البطولية"

13 أغسطس 2019 - 10:50 م

اعتبر رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، يحيى السنوار، الثلاثاء، العملية التي استهدفت الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، مطلع أغسطس/آب الجاري، أنها "فدائية وبطولية".



جاء ذلك في كلمة له خلال لقائه بعائلات فلسطينية في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.



وقال السنوار، إن "العملية قام بها هاني أبو صلاح"، دون مزيد من التفاصيل.



وفي 1 أغسطس الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قتل فلسطينيا، فيما جُرح 3 من جنوده، بينهم ضابط، في اشتباك مسلح، قرب الحدود مع قطاع غزة.



وقال الجيش، في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إن مسلحا فلسطينيا، عبر السياج الحدودي، جنوبي القطاع، وأطلق النار على جنود إسرائيليين، ما أسفر عن إصابة ضابط بجراح متوسطة، وجنديين بجراح طفيفة.



وأضاف السنوار، "سنكسر جيش الاحتلال المهزوم، إذا ما دخل قطاع غزة".



وتابع "سنمطر المدن الصهيونية بالرشقات الصاروخية إذا حاول الاحتلال الدخول في حرب معنا".



واستدرك "صحيح أننا نريد أن نجنب أهلنا الحرب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، إلا أننا نصنع الصواريخ، ونحفر الأنفاق، وندرب الشباب، ولن نتخلى عن هذه المهمة".



وبشأن المصالحة الفلسطينية، أوضح السنوار، أن حركته "ستعمل على تحقيق المصالحة على أساس الثوابت الوطنية، وأن صفحة الانقسام ستنطوي".

