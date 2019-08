قام الدولى المصرى محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزى بتلبية طلب مجموعة أطفال وصبية، من ذوى الاحتياجات الخاصة بلعب الكرة معهم والتقاط الصور «السيلفى»، في لفتة إنسانية، قبل تدريبات «الريدز» استعدادا لمواجهة تشيلسى في كأس السوبر الأوروبى.



Wonderful ??

@MoSalah making memories with two children of the @UEFA_Foundation ?? #SuperCup pic.twitter.com/7n6K10tWe2