مصرع مأمور قسم الشروق بطلق ناري من سلاحه

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سقوط فرد أمن بحوزته سلاح نارى بدون ترخيص
سقوط فرد أمن بحوزته سلاح نارى بدون ترخيص

المصريون ـ متابعات

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لقي العميد أيمن أبوطالب، مأمور قسم شرطة الشروق، مصرعه، داخل مكتبه على خلفية إصابته بطلق ناري من سلاحه الميري بالخطأ.
تلقى اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، إخطارا بالواقعة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمكان الحادث، وتولى التحقيق فى الواقعة.

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