  • الأربعاء 14 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر03:24 ص
بحث متقدم
الـ" FBI": حادث تحطم طائرة أمريكية فى هاتفورد متعمد

الولايات المتحدة تلاحق مصريًا يشتبه بانتمائه لتنظيم القاعدة

ترامب

ترامب يهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية

سقوط فرد أمن بحوزته سلاح نارى بدون ترخيص

مصرع مأمور قسم الشروق بطلق ناري من سلاحه

محمد صلاح

لفتة إنسانية من "صلاح" مع ذوي الاحتياجات الخاصة

الضبعة

«الكهرباء»: لا علاقة لمحطة الضبعة بالانفجار النووي في روسيا

جدار

إسرائيل تبني جدارا إضافيا حول غزة لمنع "تسلل" الفلسطينيين

يسرا والهام وهالة سرحان فى الحج

يسرا تكشف مفاجآت عن صورتها بـ"الروضة الشريفة" وضياع إلهام شاهين

أرشيفية

مصرع طفل أثناء مشاجرة بين والديه بالشرقية

ألكسندر ستانوفيتش

هذا الرجل أقوى المرشحين لتدريب الزمالك

محمد صلاح

محمد صلاح يفاجئ الجميع بتغريدة قبل مواجهة تشيلسي

نجل الرئيس التونسي الراحل: الوضع أصبح مخيفا

عرب وعالم

تونس
تونس

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

صورة.. نجم "الأهلي" يقدم التعازي في الرئيس التونسي

#

التوانسة يودعون "السبسى" ببكاء هستيري

#

نقل جثمان "السبسى" لقصر قرطاج استعدادًا لصلاة الجنازة غدًا

#

نجل مبارك يستعين بصورة فنان شهير لتوصيل هذه الرسالة

كتب حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، الثلاثاء، تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك، دعا فيها رئيس الحكومة والمترشّح للرئاسة يوسف الشاهد، ووزراءه المترشحين للانتخابات التشريعية، إلى الاستقالة.
وبيّن أن عليهم "العودة إلى طريق الجدية والاستقالة الفورية من مناصبهم التنفيذية حتى يتفرغوا لطموحاتهم وبإمكانياتهم ومواردهم الذاتية فحسب، وحتى يكونوا مع بقية المواطنين على قدم المساواة، وتكون الحظوظ متساوية بين جميع المتقدمين للعملية الانتخابية، وتكون النتائج مقبولة بعيدًا عن مناخات التشكيك والتوظيف السافر لأجهزة الدولة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» نجل الرئيس التونسي الراحل: الوضع أصبح مخيفا
» دار الإفتاء تكشف حكم المضاربة في "الفوركس"
» أخطر ما قاله خبير أمني عن العائدون من "داعش"
» الأرصاد تكشف: هذا هو أفضل مكان لقضاء إجازة العيد
» «الأوقاف» تطلق قافلة دعوية للساحل الشمالي والعلمين
» إسرائيل.. طرد عاملة فلبينية "أنشأت عائلة" دون ترخيص !!
» الأردن يستنكر تصريحات وزير إسرائيلي بشأن القدس
» البورصة والبنوك تستأنف نشاطها غدًا بعد انتهاء اجازة العيد
» مرسيليا يفسخ عقد لاعبه العربي بسبب الكذب
» مصرع طالب حاول تعلم السباحة في مياه النيل
» اصابة شاب فلسطيني وزوجته برصاص قوات الاحتلال

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:54 ص

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي