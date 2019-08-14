» فنانة شهيرة: أتمنى الموت .. وحاولت الانتحار منذ فترة

14 أغسطس 2019 - 08:10 ص

تفاجأ الجمهور العربي بتصريحات صادمة لفنانة شديدة بعد إبداء رغبتها الشديدة في الموت خلال مقابلة تلفزيونية.



وقالت الفنانة الفلسطينية شكران مرتجي: ""دائمًا أتمنى الموت، لأن الله أرحم الراحمين، ولأنني سأرى والدي وجميع الناس الطيّبين حيث لا يوجد هناك أي شر".

وحين سألتها المذيعة عن حزن محبيها عليها، قالت شكران: "سينسى بعد يومين وستستمر الحياة، مشيرة إلى أن والدتها السورية، وبلدها الأم فلسطين، يستحقون أن تموت من أجلهم،



وتابعت شكران: "فكرت بالانتحار في فترة سابقة بسبب مروري بظروف نفسية صعبة، والآن بحالٍ أفضل بكثير وتجاوزت الموضوع".