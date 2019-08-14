3 أدوية مغشوشة بالأسواق أحدها يعالج السرطان.. والصحة تحذر

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في منشور لها حذرت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، من عبوات مغشوشة وغير مسجلة لـ3 مستحضرات شملت مستحضر التجميل "بوتكس"، و"amoxy 20%"، وzytiga 500 mg tab.

وكانت وزارة الصحة قد شددت في منشور حمل رقم 31 لسنة 2019 على ضرورة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية، وذلك للعبوات المغشوشة من مستحضر "Botox. Vial " تشغيله رقم "c 4122c3 "، منوهة بأن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة الليرجان.

كما دعت الإدارة على نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة في نطاق المحافظة مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية في حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة الموردة حال وجود تلك الفواتير.

ويهدف البوتوكس إلى منع تقلص عضلات الميميكا (تعابير الوجه)، والتي تسبب ظهور التجاعيد مع التقدم في السن، من أجل التقليل من علامات شيخوخة الجلد، ويجرى لأغراض جمالية غالبًا لدى النساء اللواتي يرغبن بمظهر أكثر حيوية.

من جانبها حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، في منشورها الذي حمل رقم 30 لعام 2019 من عبوات غير مسجلة للمستحضر البيطري "amoxy 20%"، المستخدم في لعلاج النزلات المعوية للدواجن، والمدون عليها إنتاج الشركة العربية للمنتجات الجيلانتنية.

وذكرت الإدارة أنه بالاستعلام لدى الإدارة العامة للتسجيل البيطري، أفادت بأن هذا المستحضر غير مسجل لديهم ضمن قاعدة البيانات.

وقامت الوزارة، بإرسال المنشور لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات لضبط وتحريز تلك التشغيلات بموجب محاضر رسمية.


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