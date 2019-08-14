  • الأربعاء 14 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر10:09 ص
بحث متقدم
محمد رفيق

"رفيق" يكشف كيف أنقذ المسلمين من مذبحة محققة

الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

رئيس البرلماني الكويتي: لا يمكن أن ينسى هذا الموقف للسعودية

فيس بوك

مفاجأة.. "فيس بوك" يعترف بالتجسس على المحادثات الصوتية

ايفانكا ترامب ووالدها

بسبب "الأضحى".. إيفانكا ترامب تشعل مواقع التواصل

الجندي

الجندي: 10 ذي الحجة يوم افعل ولا حرج

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة للسوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

أدوية

3 أدوية مغشوشة بالأسواق أحدها يعالج السرطان.. والصحة تحذر

دولار

أعلى سعر صرف للدولار

حمود ناصر

وفاة فنان شهير بعدما أخبرته إعلامية على الهواء أنه سيموت قريبا

الحكم محمد فاروق

بعد فضيحة "التفويت" للزمالك.. محمد فاروق يرد على فرج عامر

رئيس البرلماني الكويتي: لا يمكن أن ينسى هذا الموقف للسعودية

الحياة السياسية

الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد
الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مكرم محمد أحمد: 3 أشياء عجلوا بسقوط الإخوان

#

تقدير قيام حالة التلبس في المخدرات

#

عبدالعال: التعديلات لا تفرض هيمنة الرئيس

#

بورصة مصر في الطريق لتدشين أول مؤشر عقاري

السعودية

الكويت

الملك سلمان

أمير الكويت

البرلمان الكويت

أكد مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، يحظيان بعلاقة أخوية وطيدة، خاصة لأن العلاقة السعودية الكويتية علاقة تاريخية على المستويات كافة سواء شعبية أو حكومية.

وأشار رئيس مجلس الأمة الكويتي، إلى أنه عندما يزور المملكة لا يشعر إلا أنه في بيته، مشددًا على أن السعودية عمود استقرار المنطقة، ولا توجد دولة في العالم تستطيع أن تُقدم ما قدمته للحجاج.

ولفت إلى أنه لا يمكن لأي كويتي أن ينسى المواقف التاريخية الثابتة للمملكة العربية السعودية مع الكويت، قائلاً: ”إن كلمة الملك فهد بن عبد العزيز أثناء الغزو العراقي للكويت، حين أكد أن البلدين إما أن يبقيان معا أو يذهبان معا لا يمكن أن تسقط من الذاكرة أبدا“.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تتعدى الخطوط الحمراء بصورة "مثيرة"
» بأمر من الأمير بدر.. إعفاء مديري مكتب حجاج
» تامر حسني يلغي حفله بدولة عربية لسبب غير متوقع .. فما هو؟
» وفاة حفيد فنان شهير بشكل مفاجيء
» فنانة شهيرة: أتمنى الموت .. وحاولت الانتحار منذ فترة
» أين تذهب ملايين الجمرات التي ألقاها الحجاج بعد انتهاء الشعائر؟
» هل اعتزلت؟ .. سر حذف هيفاء وهبي لحسابها من "انستجرام"
» نجل الرئيس التونسي الراحل: الوضع أصبح مخيفا
» دار الإفتاء تكشف حكم المضاربة في "الفوركس"
» أخطر ما قاله خبير أمني عن العائدون من "داعش"
» الأرصاد تكشف: هذا هو أفضل مكان لقضاء إجازة العيد

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي