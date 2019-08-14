رئيس البرلماني الكويتي: لا يمكن أن ينسى هذا الموقف للسعودية

14 أغسطس 2019 - 09:40 ص

أكد مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، يحظيان بعلاقة أخوية وطيدة، خاصة لأن العلاقة السعودية الكويتية علاقة تاريخية على المستويات كافة سواء شعبية أو حكومية.

وأشار رئيس مجلس الأمة الكويتي، إلى أنه عندما يزور المملكة لا يشعر إلا أنه في بيته، مشددًا على أن السعودية عمود استقرار المنطقة، ولا توجد دولة في العالم تستطيع أن تُقدم ما قدمته للحجاج.

ولفت إلى أنه لا يمكن لأي كويتي أن ينسى المواقف التاريخية الثابتة للمملكة العربية السعودية مع الكويت، قائلاً: ”إن كلمة الملك فهد بن عبد العزيز أثناء الغزو العراقي للكويت، حين أكد أن البلدين إما أن يبقيان معا أو يذهبان معا لا يمكن أن تسقط من الذاكرة أبدا“.