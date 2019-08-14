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الجندي: 10 ذي الحجة يوم افعل ولا حرج

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وصف الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، يوم 10 ذي الحجة بأنه "يوم افعل ولا حرج"، مؤكدًا أنه يمكن للشخص أن يفعل بعض الأمور حتى لو نسيها.

وأضاف "الجندي"، في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "دي إم سي"، اليوم ده اسمه افعل ولا حرج، نسيت وحلقت قبل أن أرمي، افعل ولا حرج، نسيت ونحرت قبل أن أحلق، افعل ولا حرج، نسيت وطفت قبل أن أرمي، افعل ولا حرج".

وتابع أن هذا اليوم هو يوم "منى"، أو "يوم التحلل"، أو يوم النحر، وهو أول يوم العيد في مصر.

ولفت إلى أن هذا اليوم ليس اليوم الأول لأنه ليس من أيام التشريق، وهي ثلاثة فقط، وهي يوم 11 ذي الحجة، و12 ذي الحجة، و13 ذي الحجة.

 وأوضح أنه تم تسميتها بـ"التشريق"، لأنهم كانوا يشرقون (أي يقطعون) اللحم وينشرونه في الشمس لكي لا يفسد.

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