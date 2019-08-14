» بأمر من الأمير بدر.. إعفاء مديري مكتب حجاج

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عرفات

خالد الجندي

دي إم سي

أصدرت وزارة الحج والعمرة قرارًا بإعفاء مديري المكتبين 80 و82 التابعين لمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا عن العمل، نظرًا لما رصد عليهما من تقصير في تقديم الخدمات للحجاج.

وقررت الوزارة إحالتهما لمجلس تأديب أفراد الطوائف للتحقيق، وتعيين مديرين آخرين لمتابعة تقديم الحلول العاجلة لمعالجة الوضع الراهن حتى عودة الحجاج التابعين للمكتبين إلى بلادهم سالمين.

ويأتي ذلك بعد توجيه الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة باعتماد إيقاف مديري المكتبين 80 و82 عن العمل، عقب رفع اللجان الميدانية التابعة للإمارة تقريرًا يثبت تقصير مديري المكتبين في تقديم الخدمات للحجاج.

وكان وزير الحج والعمرة، محمد صالح بن طاهر بنتن، قد أوقف في وقت سابق مسئولين في مؤسسات طوافة بسبب التقصير والإهمال، ووجه فرق الرقابة والمتابعة الميدانية بمتابعة الحالة على مدار الساعة والتأكد من تقديم كل الخدمات للحجاج، في ظل سعي الوزارة المستمر لتطوير الخدمات المقدمة والتأكد من التزام جميع المؤسسات والقطاعات التابعة بالتعليمات والتوجيهات، والعمل على راحة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.

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