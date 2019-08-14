مفاجأة.. "فيس بوك" يعترف بالتجسس على المحادثات الصوتية

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كشفت وكالة بلومبيرج الأمريكية عن أن شركة "فيس بوك" قامت بالتعاقد مع مئات الأشخاص من خارج الشركة للاستماع إلى المحادثات الصوتية للمستخدمين عبر "فيس بوك ماسنجر".

واعترفت الشركة بذلك مرجعة السبب إلى اختبار جودة الصوت، ومؤكدة أن ذلك تم بإذن المستخدمين وأنه تم إيقاف هذه الممارسة قبل أكثر من أسبوع على غرار ما فعلته "آبل وجوجل".

وقالت بلومبيرج إنه لم يتم إبلاغ المتعاقدين بالسبب وراء حفظ نسخ من هذه المكالمات.

يأتي ذلك، بعد تغريم فيس بوك 5 مليارات دولار مؤخرًا بقرار من لجنة التجارة الأمريكية لإساءة استخدام بيانات المستخدمين.


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