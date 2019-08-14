» الأرصاد تحذر من درجات الحرارة اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي أنحاء الجمهورية نهارًا لطيف ليلاً.

كما تسقط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وعن حالة الموج في البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

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