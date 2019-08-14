» بأمر وزير الداخلية.. 100 ألف ريال وسيارة لشاب سعودي

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أجرى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية اتصالاً هاتفيًا بالطالب العسكري ماجد بن نادر العبد العزيز، مقدمًا شكره وتقديره له على إخلاصه وتفانيه في عمله، كما قدم سموه له مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال بالإضافة إلى سيارة، ووجه سموه بتعيين الطالب العسكري بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها، داعياً إياه إلى زيارته والالتقاء بسموه بعد انتهاء مهمته في الحج، ودورته التدريبية.

وكان الطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز قد رفض مبلغاً مالياً، قدمته له حاجة من جنسية عربية، خلال أداء مهمته بالعمل بقطار المشاعر في محطة منى 1، عندما كان يوجِّه الحجاج، قائلاً لها: "هذا واجبي يا حاجة، ولا أتقاضى عليه أي مبلغ من أي حاج". ورغم إصرار الحاجة إلا أن "العسكري ماجد" ظل على موقفه وهو يتكلم معها بلطف حتى اقتنعت.

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