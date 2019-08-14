  • الأربعاء 14 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:24 م
بحث متقدم
فتاة

بوتين يقبل يد فتاة فى مهرجان الأوبرا

صورة من الفيديو

فيديو نادر للحجاج أثناء رمي الجمرات منذ 81 عامًا

الصومال

تفجيرات بتشاد والصومال توقع العديد من القتلى

الرائد الكشفي الدكتور ناصر بن علي الخليفي

قصة كشاف سعودي.. 40 عامًا رعاية للأطفال التائهين فى الحج

ضابط فلبيني

إسلام ضابط فلبيني.. تفاصيل مثيرة في موسم الحج

تشارلي تشابلن

بهذه التهمة تم طرد " تشابلن" من أمريكا

بن سلمان

اتصالات ساخنة من بن سلمان لحل هذه الأزمة

جابر نصار

نصار عن الأضاحي: انعدام للإنسانية ومفاهيم الدين الصحيح

ترامب

ترامب يطالب بتحقيق شامل فى انتحار صديقه

الحج

آل الشيخ يطالب بمنع الفلسطينيين من الحج

مدير أعمال هيفاء وهبي يكشف حقيقة مرضها وتناولها الخمور

الصفحة الأخيرة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

هيفاء وهبي تصدم متابعيها بعد استقالة مدير أعمالها

#

ملحن يهاجم مطرب شهير: شاذ جنسيا وملعون في كل دين

#

حقيقة إصابة هيفاء وهبي بالسرطان

#

فنانة شهيرة ترفض دورًا في فيلم "ولاد رزق 2" لأنه "منافي للآداب"

كشف محمد الوزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي سابقًا، حقيقة العديد من الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بعد تركه إدارة أعمالها، مؤكدًا أن علاقته بها ليس لها علاقة بالعمل ولم تتأثر إطلاقًا.

وأكد "الوزيري" فى تصريحات صحفية، أن هيفاء تعرضت في الفترة الأخيرة لوعكة صحية شديدة بالفعل بعدما أصيبت بفيروس في المعدة وليس في الكبد كما أشيع، مشددًا على أنها لم تصب بالسرطان وأن كل ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة ليس له أساس من الصحة.

أما عن شائعة تناول هيفاء للخمور والمخدرات، فقد أكد أنها بعيدة كل البعد عن هذه الأجواء تمامًا، وأنها لم تتناول مثل هذه الأشياء، موضحًا أنها شائعات تلاحق أي فنان.

في هذا الإطار، قال مصدر مقرب من محمد الوزيري إن علاقة الأخير بهيفا عميقة ومليئة بالمواقف الجيدة، التي يصعب على الفنانة اللبنانية التفريط فيها، مؤكدًا أنه ليس مُجرد مدير لأعمالها؛ إذ إن الغالبية من النجوم يتخذون أشقاءهم مديرين لأعمالهم، لكونهم الأقرب لهم، لموقع "فوشيا".

وأضاف المصدر أنه بسبب تلك العلاقة، أجرت هيفا بضع محاولات لإقناع وزيري بالرجوع مرة أخرى لعمله معها، وعدم الالتفات وراء ما يُقال عنهما؛ إذ إنها نجمة ومُعرضة للقيل والقال من آن لآخر، مشيرًا إلى أن هيفا اعتادت على إخلاص ومهنية وزيري ورأت أنه من الصعب تعويضه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فضحية مدوية تجمع "كلوني" مع عشيقة الملياردير المنتحر
» مطالب وزارية بطرد "ذاكر نايك" من ماليزيا
» مدير أعمال هيفاء وهبي يكشف حقيقة مرضها وتناولها الخمور
» حريق هائل بسفينة سياحية على سواحل روسيا
» بأمر وزير الداخلية.. 100 ألف ريال وسيارة لشاب سعودي
» رد فعل مثير لشرطي سعودي حاولت سيدة إعطاءه أموالاً
» إحباط تهريب نصف طن مخدر بدولة خليجية
» 209 ملايين يورو.. إذا اخترت 6 أرقام صحيحة
» الزمالك يطبع 10 آلاف تذكرة لمواجهة بطل الصومال
» عرض هيكل ديناصور للبيع في دبي بـ 14 مليون درهم
» إيقاف «زيزو» 4 مباريات وغرامة 5 آلاف جنيه

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي