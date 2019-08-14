"رسالة بخط يده".. سفاح نيوزيلندا يحذر من خطر قادم

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متابعات-علا خطاب

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كشفت تقارير إعلامية، عن أن المسلح المتهم بقتل 51 شخصًا في نيوزيلندا أرسل رسالة بخط اليد من سجنه يعبر فيها عن آرائه السياسية والاجتماعية.

ونشرت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد"، صورة للرسالة المؤلفة من 6 صفحات، المرسلة من برينتون تارانت المتهم بإطلاق النار في مسجدين، موضحة أنه رد على رسالة وصلته من شخص يدعى آلان، يقال إنه يعيش في روسيا التي زارها قبل أربع سنوات.

وفي الصفحة الخامسة، يوضح تارانت آراءه السياسية العنصرية وتأثيراته ويعترف أنه لا يمكنه قول الكثير في الرسالة، وإلا فإن الحراس سيصادرونها.

وحذر المتهم في الرسالة من "صراع كبير قادم"، واختتمها بالقول:"لا تنس واجبك تجاه شعبك".



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