تفاصيل جديدة حول مقتل مأمور قسم «الشروق» يكشفها شقيقه

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العميد أيمن أبوطالب، مأمور قسم شرطة الشروق
العميد أيمن أبوطالب، مأمور قسم شرطة الشروق

فتحي مجدي

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نفى شقيق مأمور قسم شرطة الشروق الذي عثر عليه مقتولاً داخل مكتبه، المزاعم بشأن انتحاره، قائلاً إنه توفي أثناء تنظيف سلاحه بعد أن انطلقت منه رصاصة بالخطأ.

وعثر على العميد أيمن أبوطالب، مأمور قسم شرطة الشروق  مقتولاً داخل مكتبه على خلفية إصابته بطلق ناري من سلاحه "الميري".

وقال جمال أبوطالب، شقيق الضابط الراحل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ما حدث.. أنه بعد مروره.. وتفقده للخدمات بالمدينة.. عاد إلى مكتبه.. وطلب من الجندي المكلف بالمكتب تجهيز أدوات تنظيف السلاح لحين انتهائه من الصلاة.. فصلى.. وبدأ في التنظيف.. ثم تركه الجندي وغادر المكتب.. وكان شقيقي دائم تنظيف سلاحه بنفسه.. على فترات متقاربة.. حيث مر بتجربة سابقة أخرج سلاحه لإطلاق النار في واقعة.. فحشرت الطلقة بالماسورة نتيجة لعدم نظافة السلاح".

وتابع: "ومن المعلوم أن الضابط في خدمته يجب أن يكون سلاحه معمر.. أي به طلقة بالماسورة جاهزة للإطلاق.. وغالبًا.. نسي تفريغها.. وربما جاءته مكالمة أو إشارة.. رد عليها أثناء شروعه في التنظيف.. شتت فكره.. فنسي التفريغ.. لأن معه 3 أجهزة لاسلكية.. و3 موبايل.. غير الأرضيات".

ونفى شقيق مأمور قسم الشروق الزعم بأن شقيقه كان معارضًا للنظام"، قائلاً: "أنا من عائلة سيساوية بالكامل.. وأنا نفسي كنت سيساويًا حتى 17 أبريل الماضي. ومعارضتي للنظام ملفوظة من العائلة.. ومنهم من قاطعني.. كما أن الضابط المعارض لن يضعوه في مركز قيادي.. فهناك أعمال للمشكوك فيهم.. كما كان يمكنهم إحالته للتقاعد في حركة أغسطس الحالي التي تمت من أسبوع".

واستدرك: "وعلى كل.. فقد حضر بين من حضروا للوقوف إلى جوارنا في مصابنا.. 4 أساتذة في الطب.. منهم زوج شقيقتي.. و3 لواءات شرطة.. منهم شقيقي.. وأنا.. وهم جميعًا ناظرنا الجثمان.. وتفحصناه.. ولم يكن أي رأي منهم جميعًا.. إلا مؤيدًا لرواية الجندي.. وانطلاق الطلقة.. بمسار لا يمكن أن يكون قتلًا.. ولا انتحارًا، "وفوق هذا.. معاينة فريق من النيابة.. والأطباء الشرعيين.. والأدلة الجنائية".

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