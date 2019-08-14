ماذا فعل حاج فلسطيني في صورة الملك سلمان؟

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أظهر مقطع فيديو تداوله النشطاء، حاجا فلسطينيا وهو يمسح بملابسه صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ثم يقبّل الصورتين، شاكرهما على نُبل الاستضافة وكرم الضيافة وتبني القضية الفلسطينية.

وقال الحاج ويدعى مروان محمد عبدالرحمن،- حسب صحف سعودية- من فلسطين: نشكر الملك على هذه المكرمة وعلى الضيافة المحترمة لجميع الشهداء وعلى القضية الفلسطينية، ونشكر الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان وكل العاملين والوزارات والحكومة السعودية على هذا الاستقبال الفاخر”، ثم قبّل كتفي خادم الحرمين الشريفين في الصورة.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين وجّه باستضافة ألف حاج وحاجة من فلسطين من ذوي الشهداء، وأعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ على تفضله بالتوجيه باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ.


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