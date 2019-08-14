حقيقة إخلاء«الروضة الشريفة» من أجل يسرا وإلهام شاهين

14 أغسطس 2019 - 04:52 م

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية، أنباء أثارت غضب بين رواد السوشيال ميديا، بان السلطات السعودية قامت بإخلاء الروضة الشريفة من أجل الفنانة يسرا والفنانة إلهام شاهين.

وفي أول رد على تلك المزاعم، اعتبرت الفنانة يسرا أن ما أثير من جدل حول الصورة بشأن إخلاء الروضة الشريفة لها ولرفيقتيها بالمزاعم غير الصحيحة .

وأوضحت بحسب “عكاظ”، أن الصورة التقطت لهن وقت خروج المصلين من زيارة قبر النبي، مبينة أنهن في بلد مقدس وخاضع لقوانين ولن يجامل أحداً على حساب كسر هذه الأنظمة.

وكشفت “يسرا” عن أن إلهام شاهين “تاهت” في المشاعر المقدسة لكن رجال الأمن بحثوا عنها وتمكنوا من الوصول إليها في زمن قياسي، وهو ما جعلها تشيد بجهودهم رغم كثرة الحجاج.