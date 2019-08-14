» مقتل خمس في هجوم انتحاري مزدوج بالصومال

قتل 5 أشخاص، بينهم مصور صحفي، اليوم في هجوم انتحاري مزدوج على مركز عسكري جنوبي الصومال، وفقًا لمصادر أمنية.

فيما أعلنت حركة "الشباب" مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع بمدينة أوطيغلي، حسب موقع "صومالي ميمو" المحسوب عليها.

وبحسب بيان الحركة فإن الهجوم جرى بسيارتين مفخختين، الأولى استهدفت مدخل المركز العسكري، وبعدها بدقائق اقتحمت سيارة ثانية المركز وانفجرت داخله.

وذكرت الحركة أن الهجوم المزدوج أدى إلى "وقوع خسائر كبيرة في صفوف القوات الحكومية"، من دون تحديد أعداد.

فيما أكد مصدر أمني، أن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 4 عناصر من الجانبين، فضلًا عن عبد الناصر عبدلي، الذي كان يعمل مصورًا لإذاعة صوت الجيش الصومالي.

وأفاد المصدر، أن عبد الناصر كان يغطي العمليات الأمنية للقوات الحكومية الخاصة في قرى وبلدات بإقليم الشبيلى السفلي، جنوبي الصومال.