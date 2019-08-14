ضبط فنانة شهيرة مع مخرج داخل شقته في وضع مُخل

14 أغسطس 2019 - 06:12 م

ألقت قوات الأمن القبض على فنانة مغربية شهيرة ومخرج داخل شقته بعد بلاغ يتهمها بالخيانة الزوجية.

وقالت صحف مغربية، أنه تم مداهمة شقة المخرج المعروف وإلقاء القبض عليه بصحبة الفنانة نجاة الوافي، وتم تقديم الفنانة أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتهمة الخيانة الزوجية رفقة المخرج سعيد خلاف.

وقالت الصحف، إن تقديم الوافي و مخرج فيلمها الجديد ,يأتي في حالة سراح بعدما ترصدهما زوج الوافي في أحد الشقق الواقعة بحي كوتيي بالمعاريف و أخبر المصالح الأمنية.

وكانت صفحات مواقع التواصل نشرت خبر اعتقال الوافي العائدة مؤخرا من كندا رفقة المخرج المغربي سعيد خلاف داخل شقة بالدارالبيضاء بعد نهاية تصوير مسلسل جديد.

وأفادت مواقع محلية، أنه تم إطلاق سراح الفنانة نجاة الوافي بعد الاستماع إليها، نظرا لعدم توفر الأدلة التلبسية، فيما أكدت الفنانة أنها تلتقي بالمخرج سعيد خلاف من أجل دراسة أعمالهما الفنية المشتركة.



