» الكويت تزف بشرى سارة للعمال الوافدين

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الكويت

الوافدين

بشرى سارة

أعلن ديوان الخدمة المدنية بالكويت، رفع الحظر عن 193 وظيفة من الوظائف الطبية الشاغرة لـ «الوافدين» لصالح وزارة الصحة.

وجاء في كتاب الديوان، أن الوظائف توزعت ما بين: أطباء، صيادلة، فنيين وهيئة تمريضية، حيث بلغ عدد الوظائف الشاغرة لـ «الأطباء» 42، والهيئة التمريضية 133، والفنيين 13 وظيفة شاغرة، بالإضافة إلى 5 لصالح الصيادلة.

ودعا ديوان الخدمة المدنية إلى عدم شغل تلك الوظائف إلا بعد استنفاد المدة القانونية التي صرفت عنها مرتبات لشاغليها المنتهية خدماتهم مقابل رصيد إجازاتهم الدورية، وإلا ستكون هذه الوظائف ملغاة من قبل وزارة المالية بميزانية وزارة الصحة.

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