اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية للزمالك

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استقرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم على وقف أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك 4 مباريات وتغريمه 5 آلاف جنيه بسبب طرده فى لقاء القمة 118 أمام الأهلى.

وجاء ذلك بعد أن أشهر الحكم المجرى فرانس كاراكو البطاقة الحمراء لأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، بعد أن دفعه فى نهاية مباراة الأهلى بالقمة 118 التي جمعتهما على استاد برج العرب، ضمن منافسات الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وسيغيب اللاعب عن مواجهات الزمالك فى كأس مصر بجانب غيابه عن عدد من مباريات الزمالك في الدوري الممتاز .


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