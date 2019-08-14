الذهب يسجل ارتفاعًا تاريخيًا في تعاملات اليوم

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أسعار الذهب

الذهب

عيد الأضحى المبارك

عيار 21

سجلت أسعار الذهب ارتفاع جديد في مصر، خلال تعاملات رابع أيام عيد الأضحى المبارك، إذ سجلت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 14 أغسطس في مصر،  ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر، بعد انخفاض الأسعار صباح اليوم.

وارتفع سعر الذهب من عيار 21 إلى 702 جنيه للجرام، وهو الأعلى في تاريخ المعدن النفيس في البلاد، مع انخفاض ملحوظ في الطلب على المعدن النفيس في مصر.

وجاء ارتفاع سعر الذهب في مصر، نتيجة زيادة ملحوظة في أسعار الذهب عالميا، مسجلا 1520 دولارا، بزيادة 1.06% وهو أعلى مستوى للمعدن النفيس في أكثر من 6 سنوات.

وتأتي أسعار الذهب كالآتي:

أسعار الذهب في مصر:

 سعر عيار 18 سجل اليوم 602 جنيه للجرام.

سعر عيار 21  اليوم 702 جنيه للجرام

 سجل عيار 24 سجل اليوم 802 جنيه للجرام.

حقق الجنيه الذهب الذهب ويزن 8 جرامات 5616 جنيها.


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