الأهلي يقرر إقالة "لاسارتي" .. والبديل مفاجأة

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الأهلي يتجه لإقالة «لاسارتي» بعد ضياع الحلم الأفريقي

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن وجود اتجاه داخل مجلس إدارة النادي الأهلي لإقالة مارتن لاسارتي من تدريب الفريق.

وقال "زكي" في برنامجه المذاع على اليوتيوب: "يوجد قناعة داخل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور طه إسماعيل ، وبعض أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بعدم صلاحية لاسارتي ، بينما كابتن محمود الخطيب يدعم استمراره ويرى أن الاستقرار الموجود بالنادي هو من يصنع اسم المدرب".

وأضاف: "النقاش حول لاسارتي تجدد ، وبخاصة بعدما علم مجلس إدارة الأهلي بقبول الأرجنتيني رامون دياز تدريب الزمالك مقابل 2 مليون دولار ثم تراجعه لأسباب أخرى ، فقال البعض لماذا لا نتعاقد معه وبخاصة أن المبلغ في مقدرة الأهلي .. وفي حال خسارة الأهلي من بيراميدز فإن لاسارتي سيرحل بنسبة 90% وسيأتي دياز بدلا منه".

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