الزمالك يعلن تعاقده مع مدرب "مكابي حيفا" الإسرائيلي

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أعلن مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - تعاقده مع الصربي ألكسندر ستانوفيتش لقيادة القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.

وكان "ستانوفيتش" ضمن عدد من المرشحين لقيادة القلعة البيضاء وعلى رأسهم الأرجنتيني رامون دياز والبرتغالي فيريرا إلا أن الاختيار وقع على الصربي الذي سيحضر للقاهرة يوم الجمعة المقبل لتوقيع العقد.

وقام "ستانوفيتش" بتدريب العديد من الفرق قبل الزمالك ، أبرزها القادسية السعودي ، وبارتيزان الصربي الذي فاز معه بالدوري ، ثم انتقل للدولي الصيني و ودرب داليان أربين وبكين جوان واستطاع أن يقود الأخير للوصول لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا ، وفي عام 2014 رحل لتدريب "مكابي حيفا" الإسرائيلي ، ثم عاد مرة أخرى للتدريب في الصين.

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