مفاجأة مدوية في التقرير الطبي لشقيقة زينة بعد مشاجرتها مع أحمد عز

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أحمد عز

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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حمل التقرير الطبي الخاص بنسرين رضا إسماعيل مرسي - شقيقة الفنانة زينة - مفاجآت من العيار الثقيل .

وذهبت "نسرين" إلى مستشفى العلمين النموذجي بمطروح وخضعت للكشف الطبي هناك وطلبت الحصول على تقرير طبي رسمي بحالتها الصحية.

وتظاهرت "نسرين" بأنها مواطنة عادية ولم تفصح عن علاقتها بزينة أو بالجهة التي سيقدم لها التقرير وطلبت إعطاءها تقرير بحالتها الصحية دون الإفصاح عن السبب وبالفعل تم لها ما أرادت.

كانت إحدى القرى السياحية بسيدي عبدالرحمن، شهدت في عيد الأضحى مشاجرة بين الفنان أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، تم خلالها تبادل السب والضرب ، وانتهت بتحرير محضر من الفنان أحمد عز لشقيقة زينة موجها اتهامات إليها بسبه والاعتداء عليه بالضرب، واستدعتهما النيابة العامة، ولا يزال التحقيق جاري في الواقعة.
و بينت تقارير صحفية أن التقرير الطبي لشقيقة زينة تضمن أنها تعاني من سحجات وكدمات في الساعد الأيمن والكتف الأيمن، وتحتاج مدة علاج في حدود 21 يوما. وتوجهت بتقريرها لتسليمه إلى نيابة العلمين العامة "حسب الوطن".

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