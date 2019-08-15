الشوالي يحرج أبو تريكة على الهواء أثناء مباراة ليفربول وتشلسي

15 أغسطس 2019 - 06:23 ص

رفض عصام الشوالي اقتراح محمد أبو تريكة - نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق - بضرورة إلغاء الأشواط الإضافية في مباريات السوبر الأوروبي.



وقال "أبو تريكة" في استوديو "بي إن سبورت" أثناء تحليل مباراة ليفربول وتشيلسي: "كان يجب إلغاء الأشوط الإضافية في تلك المباراة لتجنب إرهاق اللاعبين".



و رد "الشوالي" على مقولة أبو تريكة أثناء سير المباراة مشيرًا إلى أن فلسفة الأوروبيين في الإدارة تختلف تماما عن تلك التي ينتهجها العرب.



وأضاف: " "هذا منطقهم مختلف يا أبو تريكة.. نصف ساعة دي دخلت فيها يوروهات ومليارات والحسابة بتحسب".

