15 أغسطس 2019 - 06:31 ص

نشر النجم المصري محمد صلاح - المحترف في صفوف ليفربول - صورًا له مع كأس السوبر الأوروبي بعد تتويج فريقه به إثر فوزه على منافسه تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية.



وقال صلاح تعليقا على الفوز بالكأس : " "Another one for the cabinet"، وتعني "واحدة أخرى للخزينة".



وبات صلاح ثالث لاعب عربي يحصد كأس السوبر الأوروبي، بعد الجزائري رابح ماجر، والمغربي أشرف حكيمي، إلا أن صلاح يتميز عنهما بأنه الوحيد الذي شارك في البطولة.