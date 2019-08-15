» نجم الأهلي يحطم غرفة خلع الملابس بعد خلاف مع لاسارتي

15 أغسطس 2019 - 08:26 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن وجود خلافات كبرى بين مارتن لاسارتي - المدير الفني للنادي الأهلي والنيجيري جونيور أجايي.



وقال "زكي" في برنامجه: "لاسارتي غير مقتنع بأجايي وطلب الاستغناء عنه ، وحدثت مشادة كبرى بينهما في غرفة خلع الملابس وأجايي فعل أشياءًُ غريبة وكانت مشكلة كبيرة جدا جدا جدا لدرجة لن تتخيلوها".



وأضاف: "لاسارتي طلب الاستغناء عنه لكن لجنة الكرة قالت سنقيده لا محالة ، ومن حقك ألا تضمه لقائمة الفريق لكننا في كل الأحوال سنقيده".



