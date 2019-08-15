» فضيحة.. مايكروسوفت تتنصت على عملائها

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وكالات - الدويني فولي

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اعترفت شركة "Microsoft " الأمريكية بأنها قد تكون انتهكت نظام الخصوصية المتعلق بعملائها من خلال تحليل المعلومات الواردة والمتداولة.

أقرت الشركة الأمريكية بأن موظفيها يمكنهم الاستماع لتسجيلات المستخدمين وتحليل المعلومات الواردة والمتداولة.

ويمكنهم التنصت على المكالمات المتداولة والإطلاع على ما يستخدمه العملاء في كل من Microsoft Cortana أو Skype Translator .

وذكر أحد العاملين السابقين في الشركة بأنه قد تم استئجار موظفين للتنصت على المكالمات الشخصية، في الوقت الذي أكدت فيه الشركة بشكل جزئي هذه المعلومات.

وقال المتحدث باسم الشركة لأحد المواقع الإلكترونية: "قررنا أنه ينبغي لنا أن نحدد بشكل أدق المحتوى الذي يتداوله عملاؤنا في بعض الأحيان".

يذكر أن الشركة لم تبلغ مستخدميها في وقت سابق بأنه يمكن التنصت على مكالماتهم، الأمر الذي يعد انتهاكًا لقوانين الخصوصية.

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