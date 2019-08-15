» ممثلة شهيرة تهدد متابعيها: "سأدحرج رءوسكم"

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سهى قيقانو
سهى قيقانو

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شنت الممثلة اللبنانية سهى قيقانو، عبر حسابها الخاص على "تويتر"، هجومًا سرشًا على منتقديها، قائلة: "سأدحرج رءوسكم ببلوك".

وكتبت "سهى" في تغريدتها، قائلة: "أي رد على تغريداتي بتمس كرامة فخامة الرئيس عون ولبنان وطني كرامتي والهي يسوع المسيح وأمنا مريم العذراء والدين المسيحي ككل ومهنة الدراما سأدحرج رءوسكم ببلوك، أنا ما بهين لا زعيمك ولا خطك بالسياسة ولا دينك ولا مهنتك".

وتابعت: "ساستشرس كالفهدة بوكس للشعب الرتش وشحطوا حالكون من عندي".


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