الزمالك يستقبل طلبات الترشح للانتخابات التكميلية

15 أغسطس 2019 - 10:11 ص

يستقبل نادى الزمالك، طلبات الراغبين فى خوض سباق الانتخابات التكميلية التى ستعقدها إدارة النادى، الشهر المقبل.

وكان مرتضى منصور، أعلن إقامة الانتخابات أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من اليوم الخميس على أن يستمر استقبال طلبات الراغبين فى الترشح على مدار 3 أيام حيث سيكون اليوم الأخير للتقدم هو بعد غدٍ السبت، حيث أكد منصور أنه سيتم انتخاب ثلاثة أعضاء وأمين صندوق في الانتخابات المقبلة.