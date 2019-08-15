عكاشة لـ"الإخوان": قسمنا ظهركم بـ30 يونيو

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وصف العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للدراسات الإستراتيجية، ثورة 30 يونيو بالضربة القاصمة لمشروع جماعة الإخوان الذي تتزعمه منذ سنوات، معقبًا: "قسمنا ظهركم بـ30 يونيو".

وأضاف "عكاشة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "خروج الملايين من المصريين ليعربوا عن رفضهم المشروع الإخواني المدمر كان أولى الخطوات لاسترداد الدولة الوطنية".

وتابع مدير المركز المصري للدراسات الإستراتيجية، أن الجماعة تعمل على خدمة مشروع التنظيم الدولي، لافتًا إلي أن 14 أغسطس 2013 كانت مصر على موعد مع ساعة الصفر لمواجهة المشروعات الإرهابية.

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