الكويت.. فيديو يجتاح تويتر.. ما الأمر

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انتشر مقطع فيديو بشكل واسع على مختلف منصات التواصل الاجتماعي بالكويت، وذلك عقب تقرير أجرته القبس، مع شخص كان يستمتع على أحد شواطئ الكويت.

وقام العديد من المتابعين بتسجيل إعجابهم بروح الدعابة التي يتمتع بها ذلك الرجل، والذي قال خلال اللقاء بينما كان يدفن جسده بالرمال، إنه يأخذ حماما شمسيا وأنه يبتعد عن الأماكن التي تتواجد فيها العائلات كونه من "العزّاب"، بحسب قوله.

ورغم ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال أشهر الصيف في الكويت، فإن الكثير من الوافدين وغيرهم ممن لم يتمكنوا من السفر، وجدوا في الشواطئ متنفسا لهم ولعائلاتهم، خاصة في  إجازة عيد الأضحى.

 وبحسب ما ذكرته القبس عن مرتادي الشواطئ فإنها تحتاج إلى مزيد من الاهتمام وتحسين الخدمات مثل وضع مظلات للجلوس تحتها، حتى وإن كان مقابل فرض رسوم لقاء للدخول.

وأضاف أحدهم أن للبحر خصوصية تختلف عن المجمعات المغلقة، منوها بأن أطفاله لا يستمتعون في تلك المجمعات، مضيفًا أن الشواطئ ودرجة العناية بها تختلف من منطقة لأخرى، سواء من حيث الخدمات أو الاهتمام بها.


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