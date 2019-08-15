فى عيد وفاء النيل.. "حمزة" يكشف هذه المفاجأة

15 أغسطس 2019 - 11:04 ص

كشف المهندس ممدوح حمزة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن تقديمه اقتراحًا لوزارة الثقافة لإعادة إحياء مهرجان وفاء النيل في الأقصر.

وكتب "حمزة" في تغريدته، ذكرى احتفال وفاء النيل، تقدمت لوزارة الثقافة لإعادة إحياء مهرجان وفاء النيل في الأقصر بدءًا من طريق الكباش حتى البحيرة المقدسة ثم النيل للاحتفال بباليه مائي وتكون عروس النيل أحد الشخصيات النسائية من تاريخنا واقترح الدكتور محفوظ عبد الرحمن أن نبدأ بحتشبسوت".

وكان قد أرفق الناشط السياسي والمهندس فيديو يوضح الاحتفال بهذا اليوم سنة 1927 .

يذكر أن الشعب المصري يحتفل في يوم 15 أغسطس بعيد وفاء النيل من كل عام، والمقصود به هو أن نهر النيل وفي للمصريين بالخير من طمي ومياه، لذلك قدسوا النيل وجعلوا له احتفالا كبيرا.

ويتزامن الاحتفال في الشهر الذي يأتي الفيضان به محملا بالطمي والماء فيه، وكانوا يلقون عروسة من الخشب للنيل في حفل عظيم يتقدمه الملك وكبار رجال الدولة، دليلا منهم على العرفان بالجميل لهذا النيل العظيم.