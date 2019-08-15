مطالبات بتسليم ابنة صدام حسين.. هل يوافق الأردن؟

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وكالات - الدويني فولي

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نشبت أزمة سياسية بين رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وبرلمان بلاده، وصلت لحد استهداف العلاقات الأردنية – العراقية.

ويأتي ذلك في ظل ممارسة الكتل السياسية البرلمانية ضغوطًا كبيرة على الأردن، لتسليم بغداد معارضين عراقيين على رأسهم رغد ابنة الرئيس الراحل صدام حسين.

وتسعى كتل سياسية إلى زج ملف المطلوبين العراقيين بالأردن ضمن الملفات التجارية بين البلدين، وأشارت إلى أن الحكومة العراقية ترفض ربط هذا الملف بالملفات التجارية والاقتصادية، حيث إن الهدف الأول من تلك الضغوط قد يكون إفشال أي تقارب عربي وثيق بين العراق وجيرانه.

ورفضت الحكومة العراقية ربط الملفين التجاري والاقتصادي مع الأردن بأي جانب سياسي آخر، فيما يرفض الأردن وفق مصادر حكومية، أي محاولة ابتزاز سياسي يمس السيادة الأردنية.

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