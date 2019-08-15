فيديو صادم لفضل شاكر في مخيم اللاجئين

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فضل شاكر
فضل شاكر

متابعات-علا خطاب

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فضل شاكر

مخيم اللاجئين

تداول مقطع فيديو، للفنان اللبناني فضل شاكر، في الأيام الماضية، وهو برفقة عدد من أصدقائه في مهربه، وذلك بأحد مخيمات اللاجئين.

وظهر  "شاكر" بالفيديو وعلى ملامحه علامات التقدم في السن، فيما طالبت جماهير السلطات اللبنانية بمسامحته، وأشاروا إلى أنه اعترف بخطئه، وانجرافه وراء أفكار إرهابية خطيرة.

وصدر ضد فضل شاكر حكم بالإعدام بتهمة المشاركة في مقتل عدد من عناصر الجيش اللبناني؛ ما جعله يفر إلى مخيمٍ على الحدود بين فلسطين ولبنان في منطقة لا تخضع لأي سيادة قانونية للبلدين.


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