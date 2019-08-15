بالفيديو.. كويتية: الجنة لا تشرفني

اشتعلت معركة حامية الوطيس بين رواد التواصل الاجتماعي بسبب فيديو مشين لسيدة كويتية على موقع التدوين المصغر "تويتر" قالت فيه إنه "لا يشرفها دخول الجنة".

وأضافت السيدة في الفيديو المنشور لها، قائلة: أنا ألبس حجاب أو مو ألبس حجاب مو شغلك، ألبس مايوه مو شغلك". وتابعت: "الجنة اللي تسكر بوجهي الباب عشان مو لابسة حجاب ما تشرفني".

ولقى حديث السيدة هجومًا حادًا بعدما أخطأت بتعبيراتها السيئة في معلوم ديني، بزعم الدفاع عن الحرية.

شاهد الفيديو..https://www.youtube.com/watch?v=6p63GOe_wno