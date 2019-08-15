مجددًا.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون «الأقصى»

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وكالات - سارة أشرف

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أفاد شهود عيان لوسائل إعلام فلسطينية، أن مستوطنين إسرائيليين حاولوا تأدية طقوس تلمودية في ساحات المسجد الأقصى، وهو ما دفع حراس المسجد للانتشار لمنعهم.

وأضاف شهود العيان، أن اقتحامات المستوطنين رافقتها حماية وحراسة من الشرطة الإسرائيلية، إضافة إلى وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرئيل.

وتأتي هذه الاقتحامات في الوقت الذي دعا فيه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد إردان إلى تغيير الوضع القائم في المسجد، والسماح للمستوطنين اليهود باقتحام المسجد لأداء شعائرهم الدينية والصلاة فيه.

وقال إردان في حديثه لإذاعة إسرائيلية،: "أعتقد أن هناك ظلما لليهود في الوضع القائم السائد منذ عام 1967، ويجب العمل على تغييره حتى يتمكن اليهود في المستقبل أيضا من الصلاة في جبل الهيكل (الحرم القدسي)".

وأضاف أنه "يجب اتخاذ خطوات للوصول إلى وضع يمكن اليهود من الصلاة فيه أيضا، لكن يجب تحقيق ذلك من خلال اتفاقات سياسية وليس بالقوة".

وجاءت الدعوة بعد يومين من مواجهات في المسجد، الذي اقتحمه المستوطنون في عيد الأضحى.

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