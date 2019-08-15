استقبال نادر من الملك سلمان لنجل صدام حسين

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استقبال نادر

عدي صدام حسين

في مقطع فيديو نادر نشرته رغد صدام ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين أظهر استقبالا نادرًا للملك فهد بن عبد العزيز ومعه الملك سلمان لعدي صدام النجل الأكبر لصدام حسين.

وكتبت رغد صدام على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مقطع نادر استقبال الشهيد عدي صدام حسين رحمه الله من قبل الملك فهد بن عبد العزيز والأمير عبد الله بن عبد العزيز والأمير سلمان بن عبد العزيز أثناء افتتاح بطولة كأس الخليج العربي في السعودية عام 1989".

وقد ولد عدي صدام حسين التكريتي في الثامن عشر من يونيو 1965، وهو الابن الأكبر لصدام حسين من زوجته الأولى ساجدة الطلفاح، وهو شقيق قصي صدام حسين.

وكان عدي يملك صحيفة بابل وقناة محلية تدعى قناة الشباب، وتزوج لفترة قصيرة من ابنة عزت إبراهيم الدوري، نائب الرئيس صدام، ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة قبل أن يطلقها.

تخرج عدي من المدرسة الثانوية والتحق بكلية الهندسة وطبعا تخرج فيها بترتيب الأول علي دفعته طبعا على الرغم من كونه ابن صدام الأكبر إلا أنه خسر منصبه كوريث لوالده.

أقدم على قتل خادم أبيه الشخصي كامل حنا جيجو، في أكتوبر 1988 ، وكان والده حينما قدم له سميرة شاهبندر التي أصبحت زوجة صدام الثانية اعتبر عدي هذه الزيجة إهانة لوالدته وعقابًا له.

وقد قام صدام بسجن عدي لمدة 8 سنوات إلا أنه أفرج عنه بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على اعتقاله بواسطة ملك الأردن الحسين بن طلال، وبعد الإفراج عنه أبعده صدام إلى سويسرا وعمل هناك كمساعد للسفير العراقي ثم عينه أبوه رئيسا للجنة الأولمبية العراقية.


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