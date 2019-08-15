» العثور على طقم أسنان بحلق مريض

15 أغسطس 2019 - 01:45 م





عَلق طقم أسنان أحد المرضى في حلقه أثناء خضوعه لعملية جراحية عادية، وظل مفقودًا لثمانية أيام.

وشكا المريض البالغ من العمر 72 عاما من صعوبات في البلع وبدأ يسعل دما قبل أن يكتشف الأطباء طقم الأسنان في حلقه.

وأجرى المريض عددًا من الزيارات للمستشفى وخضع لمزيد من الجراحات ولنقل الدم، لعلاج المضاعفات الناجمة عن الجراحة التي خضع لها في المعدة.

وقال القائمون على مستشفى جيمس بادجيت الجامعي في نورفولك في إنجلترا، إنهم اتخذوا تدابير تصحيحية.

وبعد ستة أيام من خضوع الرجل لجراحة لاستئصال نتوء غير ضار من جدار المعدة عام 2018، ذهب إلى المستشفى وأخبر الأطباء أنه لم يكن قادرا على تناول أطعمة صلبة.

حينها ظن الأطباء في مستشفى غورلستون أن الرجل يعاني التهابا في الجهاز التنفسي وآثارا جانبية لوضع أنبوب في حلقه أثناء الجراحة، ووصفوا له مضادات حيوية وعقاقير ستيرويد المنشطة.

ولكن لما عاد الرجل إلى المستشفى بعد يومين، فحص فريق الأطباء حلقه وحنجرته ليجدوا شيئا شبه دائري يقبع على أحباله الصوتية.

ثم لم يلبث أن أخبر الأطباء عن فقدانه طقم أسنانه أثناء إقامته في المستشفى وخضوعه للجراحة.

وبعد جراحة لانتشال طقم الأسنان، صرح له الأطباء بمغادرة المستشفى، لكنه عاد إليها أربع مرات أخرى يعاني نزيفا.

وحتى قيام الجراحين بعملية كي للجرح في حلق المريض، كان قد فقد كمية كبيرة من دمه وبات في حاجة إلى نقل دم.

وأفاد التقرير بأن هناك حالات أخرى موثقة ابتُلعت فيها أطقم أسنان أثناء الخضوع للتخدير.

وأكد ضرورة تسجيل وجود أي طقم أسنان أو أسنان صناعية قبل وبعد إجراء الجراحة.

وقالت هازل ستيوارت، المديرة الطبية بمستشفى جيمس بادجيت الجامعي، إن تحقيقا شاملا قد جرى في هذا الشأن.

وأضافت: "نتيجة لذلك، روجعت تدابير كثيرة، وتم تعديلها، وتم تداول الدروس المستفادة بين طاقم العمل".



