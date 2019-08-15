  • الخميس 15 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:50 م
بحث متقدم
البرهان

البرهان رئيسًا.. بالأسماء تشكيل المجلس السيادي بالسودان

مصطفى كامل في مرضه

تفاصيل مثيرة.. حقيقة عشق "مصطفى كامل" للأميرة شويكار

السعودية

برواتب مجزية.. فرص عمل للمصريين في السعودية

صورة من الفيديو

رئيس وزراء سابق يغنى "سواح" للعندليب

عدي صدام

استقبال نادر من الملك سلمان لنجل صدام حسين

27 طعنة

27 طعنة.. إخصاء وقتل على يد حماته

سيف الاسلام القذافي

رسالة قاسية من سيف القذافي لـ حمد بن جاسم

أرشيفية

شاهد.. لحظة القبض على طيار لبشار الأسد

بلاغ من نقيب الممثلين ضد الضابط المتهم بسب ميرهان حسين

فنان شهير يترشح لمقعد أمين صندوق بالزمالك

اقتحام الأقصى

مجددًا.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون «الأقصى»

شاهد..

رئيس وزراء سابق يغنى "سواح" للعندليب

آخر الأخبار

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"الوفاق" تفرج عن آخر رئيس وزراء القذافي

#

تصريح قوي لـ"السيسي" بشأن قضية ريجيني

#

رسالة حزينة من الملك سلمان وولي العهد لهذه الدولة

#

"ترامب" يكشف عن اسم رئيس وزراء بريطانيا الجديد

العندليب

فؤاد السنيورة

سواح

مهرجان بيت الدين الدولية

غني رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة، أغنية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ "سواح"، وذلك في الحفل الذي أحياه الفنان عبده شريف.

وفاجأ السنيورة جمهور مهرجانات بيت الدين الدولية بغنائه وأمسك الميكرفون وأطلق العنان لصوته بأداء الأغنية، وسط تفاعل كبير من الحاضرين الذين تجمهروا حوله مصفّقين له.

شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=ppvmK-Jvl8A

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يواصل طرح تذاكر بطل الصومال
» "أكذوبة النت".. حسناء أوربية تعيش هذه الصدمة
» الأهلى يمنح الضوء الأخضر للاعبه بالرحيل مجانا
» أكاديمي سعودي يرد على كويتى توقع نهاية العالم 30 أغسطس
» بصورة طفولية.. حلا الترك تشعل إنستجرام
» العثور على طقم أسنان بحلق مريض
» تراجع طفيف بأسعار الذهب
» تقرير مفصل من وزير الداخلية السعودي لـ "بن سلمان"
» شاهد.. اقتحام مسرح حفل نجوى كرم في سوريا
» «بوطيب» يطير لفرنسا لتلقى العلاج
» نقل فنانة شهيرة للمستشفى بعد تعرضها للتسمم

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم