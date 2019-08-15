برواتب مجزية.. فرص عمل للمصريين في السعودية

15 أغسطس 2019 - 01:54 م

تبدأ وزارة القوى العاملة، من الأحد حتى الخميس المقبل، قبول طلبات 100 وظيفة للعمل على مهنة جزار دواجن لشركة المراعي بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية.

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن المرتب الأساسي لمهنة جزار دواجن يبلغ 2004 ريالات سعودية شهريا، فضلا عن 400 ريال بدل طعام، أي بما يوازي 10 آلاف و600 جنيه مصري، بالإضافة إلى توفير المسكن لأعزب مؤمن من الشركة، وتأمين صحي، وعقد العمل وإجازة سنوية بتذكرة طيران ذهاب وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة وتذكرة السفر علي حساب الشركة السعودية، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

وأوضح "سعفان"، أنه يشترط في المتقدم خبرة مثبتة من 3 إلى 4 سنوات في مهنة جزار دواجن، وأن يكون السن من 25 إلى 40 سنة، ومؤهل متوسط أو أقل أو إجادة القراءة والكتابة، ويجتاز الاختبارات العملية ومقابلات التوظيف من اللجنة السعودية المختصة.

وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها، وذلك بالسيرة الذاتية.