» "أكذوبة النت".. حسناء أوربية تعيش هذه الصدمة

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ميكروويف
ميكروويف

متابعات-علا خطاب

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رحيل مجانى

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن فتاة بريطانية، تدعى بيثاني روسر، تبلغ من العمر 22 عامًا، فقدت عينيها بسبب الاستخدام الخاطئ لجهاز "الميكروويف".

وكما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، كانت "بيثاني" تعد وجبة الإفطار وانفجرت بيضة في عينها بعد أن أخرجتها من الميكروويف وبدأت في تفحصها للتأكد من نضجها، حيث أحرقت الجانب الأيمن من وجهها وتسبب هذا في فقدانها البصر في عينها اليمنى.

وضعت "روسر" البيض في غلاية وغمرته بالمياه، ورشت عليه بعض الملح ثم أدخلته إلى الميكروويف لمدة 6 دقائق، ونفذت ذلك وفق التعليمات التي قرأتها عبر الإنترنت، والتي تشير إلى أن سلق البيض في الميكروويف بهذه الطريقة يكون آمنًا، لكنها فوجئت بانفجار البيضة في وجهها بعد إخراجها من الميكروويف.

وقالت "بينما كنت أنظر في الغلاية لمعرفة ما إذا كان البيض قد نضج أما لا، انفجرت إحداها فجأة في وجهي".

ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ عينها، نظرًا لأنها كانت في المنزل بمفردها وقت وقوع الحادث.


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