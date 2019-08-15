» الأهلى يمنح الضوء الأخضر للاعبه بالرحيل مجانا

15 أغسطس 2019 - 02:10 م

فتح مسئولو الأهلى الطريق أمام هشام محمد لاعب خط وسط الفريق من أجل الرحيل المجانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء ذلك بعدما منح مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى الضوء الأخضر لإدارة النادى للاستغناء عن اللاعب لعدم حاجة الفريق لجهوده.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إن إدارة النادى ترغب فى اختيار أفضل العروض لهشام محمد حتى يستفيد اللاعب بشكل جيد من الناحية المادية، خاصة أنه كان من اللاعبين المُلتزمين تماماً طوال الفترة التى قضاها فى الأهلى، كما أنه أحد أبناء القلعة الحمراء.

ويُعد هشام محمد صاحب الـ29 عاماً من ناشئى الأهلى ثم لعب لأندية سموحة والشرطة ومصر للمقاصة وعاد إلى الأهلى عام 2017 قبل أن يستقر الأمر فى الجهاز الفنى للأهلى على رحيل اللاعب الصيف الجارى.