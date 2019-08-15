قرار خطير لـ"نتنياهو" ضد إلهان عمر

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متابعات-علا خطاب

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إسرائيل

صالح النعامي

الهام هكر

كشف صالح النعامي، الكاتب المختص في الشئون الإسرائيلية، عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، عن توجهات بمنع الإدارة الإسرائيلية، لمنع عضوي الكونجرس الأمريكي، إلهان عمر ورشيدة طليب من زيارة الأراضي الفلسطينية.

وكتب "النعامي"، في تغريدته "قناة التلفزة الإسرائيلية 12": نتنياهو يتجه لمنع عضوي الكونجرس إلهان عمر ورشيدة طليب من زيارة الأراضي الفلسطينية خشية أن يستغلا الزيارة في تشجيع حركة المقاطعة الدولية على إسرائيل وأن يقدما على استفزازات عبر زيارة  المسجد الأقصى، عرفتم لماذا تسمح إسرائيل للمطبعين بزيارة الأقصى؟".

‏وتابع:"قرار نتنياهو الوشيك بمنع عضوي الكونجرس إلهان عمر ورشيدة صليب من زيارة فلسطين خوفًا من زيارتهما للأقصى يرد على بعض العرب والمسلمين الذين يدافعون عن الحق في زيارة الأقصى في ظل الاحتلال، إسرائيل لا تمانع الزيارة في إطار التطبيع، لكنها لا تسمح أن يعبر الزوار عن رفض احتلالها للمسجد".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع التغريدة، حيث علق أحدهم "نتنياهو لا يستطيع منعهن من  زيارة فلسطين وهذا التصريح يكشف عنصرية الاحتلال وحكومته".

وتابع أحدهم: "بالتأكيد د.صالح النعامي فالخونة مرحب بهم مرحب بهم، لخدمة مصالح الصهاينة، أما أصحاب الفكر والرأي الحر، أمثال إلهان عمر ورشيدة طليب، فهن الخطر على اليمين الصليبي والصهيونى والعنصرية الدينية واللونية، فقد يكون لإلهان عمر تأثير مباشر على يهود الفلاشا الإثيوبيين وما يعانونه من عنصرية".


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