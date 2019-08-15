ليفربول يغادر إسطنبول بعد التتويج بالسوبر الأوروبي

غادر فريق ليفربول الانجليزي إسطنبول اليوم، بعد تتويجه أمس بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه.

وفاز ليفربول فعلى فريق تشيلسي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في المباراة النهائية لكأس السوبر الأوروبي، التي أقيمت على ملعب " فودافون أرينا" بإسطنبول.

وقال مراسل الأناضول، أن الحافلة التي تقل فريق ليفربول وصلت إلى مطار إسطنبول الدولي وإن لاعبي الفريق والوفد الفني قد دخلوا إلى صالة الطيران العامة في المطار وسط تدابير أمنية واسعة.

وأكد انه بعد الانتهاء من إجراءات المغادرة وختم جوازات السفر غادر فريق ليفربول المطار بواسطة طائرة خاصة إلى بريطانيا.