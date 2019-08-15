برلماني: نظام الباركود يقضي على ظاهرة التقاوي المغشوشة

15 أغسطس 2019 - 04:22 م

اشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، بإنشاء باركود لإحكام الرقابة على إنتاج التقاوى، بدءا من استلام الخام وحتى نهاية توزيع التقاوى، مؤكدا انها خطوة مهمة لمنع التلاعب فى السعر والمنتج.





واوضح في بيان اليوم الخميس، ان الفلاحين عانوا لوقت طويل من التقاوي مجهولة المصدر والمغشوشة، مع وضع اسم الوزارة عليها، ما يستلزم اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها ضمان وصول الدعم للفلاح، والقضاء على مخالفات الفاسدين.





وأكد ان زيادة محطات الانتاج والتوزيع، المسئولة عن اعداد التقاوي وتجهيزها قبل موسم الزراعة يساهم في توفير تقاوي بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمزارعين، ويمنع التكدس ومعاناة الفلاحين.



