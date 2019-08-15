رغم فوزه بالسوبر.. محمد صلاح يتراجع أوروبيًا

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

في مفاجأة من العيار الثقيل، تراجع محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، إلى المركز السادس بالقائمة التي أعدها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" لأفضل 10 لاعبين في القارة لعام 2019.

واختار "اليويفا" الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، والأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في القارة.

ونشر الاتحاد الأوروبي قائمة أفضل 10 لاعبين في القارة، والتي شهدت وجود المصري محمد صلاح في المركز السادس بواقع 49 نقطة، رغم حصده دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وهداف البريمرليج.

ونجح صلاح في قيادة ليفربول للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد غياب استمر 14 عامًا، قبل أن يساهم في فوزه ببطولة السوبر الأوروبي عقب الفوز على تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح مساء أمس الأربعاء.

وشهدت القائمة وجود عدد كبير من لاعبي ليفربول، حيث سبق صلاح في المركزين الرابع والخامس زميلاه البرازيلي أليسون بيكر والسنغالي ساديو ماني على الترتيب.

وجاء البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريـال مدريد الإسباني المنتقل إليه حديثا قادما من تشيلسي، في المرتبة السابعة، بعدما قاد "البلوز" للفوز ببطولة الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه.

وحلَّ الهولنديان ماتياس دي ليخت وفرينكي دي يونج المنتقلان من أياكس أمستردام الهولندي إلى يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني على الترتيب في المركزين الثامن والتاسع.

وتذيل الإنجليزي رحيم سترلينج، جناح مانشستر سيتي، القائمة بحصوله على المركز العاشر.

وجاء اختيار القائمة بناء على تصويت 32 مدربا قادوا فرق دور المجموعات في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى 55 صحفيا بواقع صحفي من كل دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومن المقرر الإعلان عن الفائز بجوائز العام في أوروبا سيجري خلال قرعة النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر أن تُقام في إمارة موناكو الفرنسية يوم 29 من الشهر الحالي.

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